Происшествия 20 марта 2023, 11:38 Неизвестные попытались подорвать газопровод в Симферополе — СМИ SHOT: в Симферополе попытались подорвать газопровод РИА «Новости»

Читать 360tv в

Неизвестные попытались подорвать газопровод в Симферополе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его информации, взрыв произошел на газовом узле в Центральном районе. Согласно предварительным данным канала, кто-то проник на территорию и заложил взрывчатку мощностью до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Ни пострадавших, ни серьезных повреждений нет — оказалась лишь немного повреждена металлическая труба, а рядом обнаружилась воронка диаметром 70 сантиметров. Газоснабжение узла продолжается в штатном режиме.

Реклама

Канал уточнил, что правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Официальных данных о нем нет.

Реклама

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов указывал на то, что крымчанам постоянно пытаются так или иначе навредить украинские националисты — предпринималась не одна попытка диверсий. По мнению Аксенова, начатая Россией спецоперация помогла защитить Крым от массированных ударов со стороны ВСУ.