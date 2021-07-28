Неизвестные похитили у бездомного два миллиона рублей в Москве

Трое мужчин напали на бездомного и украли у него два миллиона рублей в Москве. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступники пригрозили пострадавшего пистолетом, после чего он отдал все ценности. Оказалось, что у бездомного было с собой два миллиона рублей. Более того, после произошедшего он не обратился в полицию.

«Только спустя время он смог связаться с друзьями из другого региона, которым рассказал о случившемся. Отец его друга и написал заявление в полицию, которое отправил в Москву по почте», — рассказал источник.

Одного из грабителей задержали, остальные разыскиваются. Откуда у бездомного такие деньги — неизвестно.