Происшествия 19 апреля 2023, 20:45 Неизвестные похитили ради выкупа мать помощницы сенатора Совфеда Baza: в Москве похитили мать помощницы сенатора Совфеда и требуют 2 млн рублей Shutterstock.com

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Неизвестные похитили 76-летнюю мать помощницы сенатора Совфеда Елены Силкиной. Злоумышленники требуют выкуп два миллиона рублей, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Силкина работает помощницей сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Женщине 18 апреля поступило множество звонков с 15 номеров в WhatApp, а когда она ответила, то агрессивный мужчина потребовал выкуп за ее мать в размере двух миллионов рублей.

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Силкина убедилась, что это не шутка и обратилась в полицию. Маму помощницы Татьяну Григорьевну в последний раз видели у Ленинградского вокзала, куда она приехала на такси. Полицейские выяснили, что билетов на самолеты и поезда пожилая женщина не покупала. Правоохранители разыскивают Татьяну Григорьевну и ее похитителей.