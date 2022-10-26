Неизвестные похитили породистых питомцев из квартиры в Якутске | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 15:37 Неизвестные похитили породистых питомцев из квартиры в Якутске

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В Якутске местные жители подали в полицию заявление о краже. Из их дома неизвестные вынесли породистую кошку мейн-кун по кличке Мара и двух тойтерьеров Дочу и Лизу, взломав замки во входной двери, написал сайт kp.ru.

По словам очевидцев, какая-то женщина в голубой куртке выносила животных в самый разгар дня.

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Питомцев могли украсть для перепродажи в другом городе. Например, щенки тойтерьера стоят около 25-50 тысяч рублей, а котенок мейн-кун — 50 тысяч рублей.

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