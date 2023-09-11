Происшествия 11 сентября 2023, 17:30 Неизвестные похитили из иномарки 17 млн рублей в Ленинградской области

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В Ленинградской области правоохранители разыскивают злоумышленников, которые похитили из автомобиля Mercedes Benz 17 миллионов рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Случай произошел накануне возле дачного дома по 12-й линии СНТ «Красногорское» в Виллози. Местный житель рассказал полицейским, что лишился крупной суммы денег, которая лежала в его машине.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.