11 сентября 2023, 17:30
Неизвестные похитили из иномарки 17 млн рублей в Ленинградской области
В Ленинградской области правоохранители разыскивают злоумышленников, которые похитили из автомобиля Mercedes Benz 17 миллионов рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Случай произошел накануне возле дачного дома по 12-й линии СНТ «Красногорское» в Виллози. Местный житель рассказал полицейским, что лишился крупной суммы денег, которая лежала в его машине.
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ленинградская область
Кражи
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