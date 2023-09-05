05 сентября 2023, 06:35
Неизвестные подожгли три машины в Строгино
Подразделения МЧС потушили 3 горевшие машины в Строгино
Ночью 5 сентября в Северо-Западном административном округе Москвы загорелись три машины. Их могли поджечь двое неизвестных, сообщил источник «360».
Спасателей вызвали на улицу Исаковского в Строгино в 02:39. Заявитель сообщил о возгорании двух машин и возможной причине — огонь появился после того, как от них отбежали два человека.
Специалисты выехали на место и застали три пострадавшие «от теплового воздействия» машины — Toyota Land Cruiser, BMW и Mazda. Одно из авто без номеров. Они потушили огонь на площади восьми квадратных метров, никто не пострадал.
Судя по фото, повреждения получили, прежде всего, стекла и покрытие кузовов машин. Обстоятельства произошедшего установят правоохранители.
В конце августа три припаркованные машины сгорели в Кунцево, место пожара сняли на видео. Тогда авто выгорели почти полностью.
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