Эксклюзив 05 сентября 2023, 06:35 Неизвестные подожгли три машины в Строгино Подразделения МЧС потушили 3 горевшие машины в Строгино

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Ночью 5 сентября в Северо-Западном административном округе Москвы загорелись три машины. Их могли поджечь двое неизвестных, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали на улицу Исаковского в Строгино в 02:39. Заявитель сообщил о возгорании двух машин и возможной причине — огонь появился после того, как от них отбежали два человека.

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Специалисты выехали на место и застали три пострадавшие «от теплового воздействия» машины — Toyota Land Cruiser, BMW и Mazda. Одно из авто без номеров. Они потушили огонь на площади восьми квадратных метров, никто не пострадал.

Судя по фото, повреждения получили, прежде всего, стекла и покрытие кузовов машин. Обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

В конце августа три припаркованные машины сгорели в Кунцево, место пожара сняли на видео. Тогда авто выгорели почти полностью.