Неизвестные подожгли синагогу в Архангельске

О возгорании в синагоге сообщили очевидцы. На место происшествия отправились пожарные.

В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь потушили. В синагоге повреждено остекление, дверь, а также закоптился тамбур.

Этот центр атакуют уже не первый раз. Первый был в апреле 2015 года, во время возведения здания неизвестные обстреляли его из пневматического оружия и оставили на стенах антисемитские надписи. На следующий год в строящийся центр бросили бутылку с коктейлем Молотова.