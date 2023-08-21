Происшествия 21 августа 2023, 09:22 Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная в Москве МЖД: релейный шкаф на станции Солнечная Киевского направления подожгли РИА «Новости»

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Неизвестные на станции Солнечная Киевского направления подожгли релейный шкаф 21 августа в 06:00. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«В результате происшествия поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика», — передали в МЖД.

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На месте работают ремонтные бригады. Специалисты устранят все повреждения оборудования. В МЖД напомнили, что за подобное преступление грозит уголовная ответственность.

Ранее диверсант спалил релейный шкаф на железнодорожных путях в Подольске. Пожар начался возле перегона Подольск — Гривно, шкаф полностью сгорел. К счастью, никто не пострадал, на движении поездов произошедшее не отразилось.

До этого за поджог релейного шкафа в Москве задержали двух школьников. Подростки признали вину, рассказав, что за диверсию им заплатили.