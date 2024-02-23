Происшествия 23 февраля 2024, 13:57 Неизвестные подожгли дом участника СВО из Сербии Сербский снайпер-участник СВО с позывным Деки заявил, что его дом подожгли Пресс-служба МЧС

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Неизвестные подожгли дом сербского снайпера Деяна Берича с позывным Деки. Он участвовал в боевых действия в Донецкой Народной Республике, сообщил РЕН ТВ.

Во время случившегося участника СВО и его жены не было дома. В помещении находился друг семьи, который услышал звук разбитого стекла. Мужчина зашел в комнату и увидел, что кровать охватило пламя. Огонь распространился на занавески, натяжной потолок и гостевой дом.

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Друг семьи вынес на улицу двух котов и некоторые вещи, а затем сам покинул здание. Дом и коттедж для гостей сгорели дотла. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По предварительным данным, дом подожгли с помощью коктейля Молотова.

Ранее жилье участника специальной операции попытались сжечь под Истрой. Суд постановил взять обвиняемого по этому делу под арест. Его обвинили не только в поджоге, но и в покушении на убийство и вымогательстве.