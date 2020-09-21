Неизвестные подожгли четыре иномарки в Ростовской области

Отмечается, что на тушение пожара было направлено две спецмашины и 12 огнеборцев. Они ликвидировали возгорание за 20 минут. В результате никто не пострадал.

Предполагается, что неизвестные поджигатели решили таким образом наказать автовладельцев, которые оставляют свои машины где попало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.