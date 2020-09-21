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    21 сентября 2020, 18:47

    Неизвестные подожгли четыре иномарки в Ростовской области

    Артур Блянихов

    В одном из дворов Аксая (Ростовская область) загорелось сразу четыре иномарки Chevrolet Aveo, Kia Ceed, Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz GLS 350. Об этом сообщил «Царьград».

    Отмечается, что на тушение пожара было направлено две спецмашины и 12 огнеборцев. Они ликвидировали возгорание за 20 минут. В результате никто не пострадал.

    Предполагается, что неизвестные поджигатели решили таким образом наказать автовладельцев, которые оставляют свои машины где попало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Новости SMI.FM