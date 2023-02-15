Происшествия 15 февраля 2023, 16:59 Неизвестные подожгли автомобиль Hyndai в Иванове

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В микрорайоне Новая Ильинка города Иванова неизвестные подожгли легковой автомобиль марки Hyundai в ночное время суток. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что горит моторный отсек транспортного средства. Пожар удалось потушить за считанные секунды, однако, как отметили сотрудники МЧС, автомобиль вряд ли подлежит восстановлению.

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Сейчас правоохранители пытаются найти виновных в поджоге.

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