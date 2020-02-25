Неизвестные отобрали у москвича iPhone XS и часы за 500 тыс рублей

По данным издания, около одного из баров на Мясницкой улице к потерпевшему подошли трое агрессивно настроенных незнакомца. Они начали кричать на него и толкать, однако все обошлось без рукоприкладства.

Через несколько минут мужчины исчезли также внезапно, как и появились. Они сели в свою иномарку Nissan Teana и уехали. После того, как хулиганы скрылись, пострадавший обнаружил, что у него пропали наручные часы за полмиллиона рублей и iPhone XS за 100 тысяч рублей.