Происшествия 15 января 2023, 00:39 Неизвестные открыли стрельбу в Лондоне, есть пострадавшие Неизвестные из автомобиля открыли стрельбу в Лондоне, четыре человека пострадали РИА «Новости»

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Три женщины и ребенок госпитализированы с огнестрельными ранениями после стрельбы в центре Лондона, сообщил в Twitter Скотленд-Ярд.

Инцидент произошел на улице рядом с церковью у вокзала Юстон, где проходили похороны. По данным полиции, неизвестные из проезжающего автомобиля открыли огонь. В результате происшествия пострадали три женщины и семилетняя девочка.

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«Проводится оперативное расследование, обстоятельства произошедшего по-прежнему выяснятся. На данном этапе никто не задержан», — отметили в Скотленд-Ярде.

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Ранее стрельба произошла в американском штате Вирджиния. Шестилетний мальчик принес в школу оружие и выстрелил в учительницу. Женщина получила серьезное ранение.