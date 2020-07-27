Неизвестные открыли стрельбу по греческому журналисту в Афинах

По информации канала, Хиос возвращался домой. Двое мужчин с масками на лицах поджидали его в афинском районе Врилиссия. Один из них подошел к автомобилю издателя и два раза выстрелил в него через окно. После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Уточняется, что мужчина ранен в шею и грудь. В настоящий момент он находится в афинской больнице KAT. Медики оценивают его состояние как контролируемое.

«Врачи считают, что по счастливой случайности пули не задели жизненно важных органов», — заявили в газете Makeliо.

Полиция приступила к расследованию покушения. Проверяются записи с камер внешнего наблюдения, в частности около дома журналиста.

По данным СМИ, Хиоса несколько раз обвиняли в клевете и распространении ложных новостей и угроз политикам. Два года назад его арестовали за статью с призывами «расстрелять членов правительства за соглашение о наименовании бывшей югославской республики Македония».