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    27 июля 2020, 12:53

    Неизвестные открыли стрельбу по греческому журналисту в Афинах

    Полина Петрова

    Неизвестные открыли стрельбу по журналисту и издателю греческой газеты Makelio Стефаносу Хиосу в Афинах в ночь на 27 июля, сообщила газета «Известия» со ссылкой на государственный телеканал ERT.
    Неизвестные открыли стрельбу по греческому журналисту в Афинах

    По информации канала, Хиос возвращался домой. Двое мужчин с масками на лицах поджидали его в афинском районе Врилиссия. Один из них подошел к автомобилю издателя и два раза выстрелил в него через окно. После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

    Уточняется, что мужчина ранен в шею и грудь. В настоящий момент он находится в афинской больнице KAT. Медики оценивают его состояние как контролируемое.

    «Врачи считают, что по счастливой случайности пули не задели жизненно важных органов», — заявили в газете Makeliо.

    Полиция приступила к расследованию покушения. Проверяются записи с камер внешнего наблюдения, в частности около дома журналиста.

    По данным СМИ, Хиоса несколько раз обвиняли в клевете и распространении ложных новостей и угроз политикам. Два года назад его арестовали за статью с призывами «расстрелять членов правительства за соглашение о наименовании бывшей югославской республики Македония».

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