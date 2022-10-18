Неизвестные открыли огонь по краснокнижным лебедям в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 14:25 Неизвестные открыли огонь по краснокнижным лебедям в Нижнем Новгороде

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На Артемовских лугах в Нижнем Новгороде неизвестные решили поохотиться на краснокнижных лебедей. Для этого они взяли с собой двуствольные ружья, написал сайт newsnn.ru.

Автор группы «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в соцсети «ВКонтакте» предоставил фото и видео семейства лебедей-шипунов, котрые облюбовали местный воодем. У пары было не менее девяти птенцов.

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По информации очевидцев, на это семейство и решили поохотиться неизвестные. Подписчики группы назвали их браконьерами.

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