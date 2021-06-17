Неизвестные оставили черную маску на могиле Джигарханяна

Странная черная маска появилась на могиле актера и режиссера Армена Джигарханяна. Фото появилось в интернете. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Кто оставил ее, и что это означает — неизвестно. Кладбищевед Татьяна Скороходская предположила, что фото с маской на могиле сделал тот, кто просто хотел выделиться за счет этого события. По ее словам, такой поступок похож на насмешку.

Армен Джигарханян умер в 2020 году. Он похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.