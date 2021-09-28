28 сентября 2021, 12:31
Неизвестные осквернили памятник Ермаку на Урале
В Тобольске (Тюменская область) вандалы нанесли надписи на памятник Ермаку. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местного отделение ГУВД.
По словам горожан, надписи на скульптуре появились в ночь с 26 на 27 сентября. Неизвестные написали на памятнике краской несколько надписей, которые похожи на названия аккаунтов в Instagram.
«Я зашел, попробовали их найти, но эти учетные записи уже были удалены», — рассказал один из местных жителей.
В администрации Тобольска заверили, что сегодня утром эти надписи смыли с монумента. Правоохранители ищут людей, которые могут быть причастны к осквернению памятника.