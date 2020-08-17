Неизвестные ограбили мигранта в Петербурге

Грабители напали на 22-летнего приезжего из Узбекистана 16 августа. Они украли у него тысячу рублей и два мобильных телефона. Неизвестные угрожали ему ножом. На вид им 22-27 лет.

Отмечается, что оба нападавших носили черную бороду и были одеты в спортивные костюмы. Заведено уголовное дело.