Неизвестные ограбили киевский Союз журналистов
Неизвестные украли ценные вещи и документы из украинского Национального союза журналистов в Киеве, сообщил Daily Storm со ссылкой на главу организации Сергея Томиленко.
Ограбление случилось в ночь на 28 ноября. О нем Томиленко рассказал на личной странице в Facebook и прикрепил фотографии с места происшествия.
«Ограбили Союз журналистов на Крещатике. <…> Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление», — пояснил он.
По словам Томиленко, грабители планировали ограбить служебный сейф. Также на снимках заметно, что преступники достали ящики из столов и выкинули на пол бумаги.
Сотрудники офиса узнали об инциденте сегодня утром.
«Даже в центре Киева офис на Крещатике не может быть безопасным местом», — подчеркнул Томиленко.
Организация уже заявила в полицию об ограблении. Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленников.