Неизвестные ограбили киевский Союз журналистов

Ограбление случилось в ночь на 28 ноября. О нем Томиленко рассказал на личной странице в Facebook и прикрепил фотографии с места происшествия.

«Ограбили Союз журналистов на Крещатике. <…> Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление», — пояснил он.

По словам Томиленко, грабители планировали ограбить служебный сейф. Также на снимках заметно, что преступники достали ящики из столов и выкинули на пол бумаги.

Сотрудники офиса узнали об инциденте сегодня утром.

«Даже в центре Киева офис на Крещатике не может быть безопасным местом», — подчеркнул Томиленко.

Организация уже заявила в полицию об ограблении. Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленников.