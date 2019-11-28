  • Неизвестные ограбили киевский Союз журналистов

    28 ноября 2019, 13:40

    Ольга Ситникова

    Неизвестные украли ценные вещи и документы из украинского Национального союза журналистов в Киеве, сообщил Daily Storm со ссылкой на главу организации Сергея Томиленко.

    Ограбление случилось в ночь на 28 ноября. О нем Томиленко рассказал на личной странице в Facebook и прикрепил фотографии с места происшествия.

    «Ограбили Союз журналистов на Крещатике. <…> Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление», — пояснил он.

    По словам Томиленко, грабители планировали ограбить служебный сейф. Также на снимках заметно, что преступники достали ящики из столов и выкинули на пол бумаги.

    Сотрудники офиса узнали об инциденте сегодня утром.

    «Даже в центре Киева офис на Крещатике не может быть безопасным местом», — подчеркнул Томиленко.

    Организация уже заявила в полицию об ограблении. Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленников.