15 марта 2023, 15:53
Неизвестные ограбили ювелирный магазин в Хабаровске, проделав огромную дыру в полу
В Хабаровске сотрудница ювелирного магазина сообщила о странном ограблении, которое произошло 14 марта в районе Заводской и Краснореченской улиц. Об этом написал сайт kp.ru.
Правоохранительные органы с помощью камер видеонаблюдения выяснили, что неизвестные прорубили в полу здания огромную дыру. Вероятнее всего, через нее вынесли драгоценности.
Реклама
Сумма ущерба оценивается в 900 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Сейчас полицейские пытаются найти причастных к преступлению.
Реклама
Кражи
Реклама
Реклама