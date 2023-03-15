Происшествия 15 марта 2023, 15:53 Неизвестные ограбили ювелирный магазин в Хабаровске, проделав огромную дыру в полу

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В Хабаровске сотрудница ювелирного магазина сообщила о странном ограблении, которое произошло 14 марта в районе Заводской и Краснореченской улиц. Об этом написал сайт kp.ru.

Правоохранительные органы с помощью камер видеонаблюдения выяснили, что неизвестные прорубили в полу здания огромную дыру. Вероятнее всего, через нее вынесли драгоценности.

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Сумма ущерба оценивается в 900 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Сейчас полицейские пытаются найти причастных к преступлению.

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