Неизвестные ограбили дом певца Данко в Ялте | 360°

Все новости

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:34

Российская артиллерия подавила обстрел ВСУ Энергодара и Запорожской АЭС

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:31

ВКС России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25

Реклама

Важное

30 сентября 2022, 14:28

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Кремль

Важное

30 сентября 2022, 14:27

Термобелье, жилеты и квадрокоптеры. Губернатор Подмосковья поручил обеспечить мобилизованных новым снаряжением

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:25

Российские военные уничтожили цеха, где собирали ракеты «Гром-2» и «Точка-У» для ВСУ

Мир

30 сентября 2022, 14:20

Меркель призвала не отстранять Россию от создания общеевропейской архитектуры безопасности

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:17

Группировку из 200 украинских боевиков уничтожили ударом ракет под Краматорском

Подмосковье

30 сентября 2022, 14:14

Еще 200 рабочих мест появится в индустриальном парке в Домодедове

Эксклюзив

30 сентября 2022, 14:13

Судебный пристав спас девочку от насильника в Омской области

Происшествия

30 сентября 2022, 13:18

Неизвестные ограбили дом певца Данко в Ялте

Читать 360tv в

Неизвестные проникли в дом певца Данко, который два года назад вместе с женой и ребенком переехал в Ялту. Об этом написал сайт kp.ru.

В момент ограбления самого артиста дома не было. Сейчас он находится в гастрольном туре с «Дискотекой девяностых».

Реклама

«Все случилось утром, пока я крепко спала. Дело в том, что у нас идет стройка — достраивается нижний этаж. И я привыкла, что с самого утра рабочие уже на месте. Сегодня я вышла из дома, смотрю — ворота открыты. Подумала, наверное, строители куда-то отошли ненадолго. А их, оказывается, еще не было — приехали только через час», — рассказала жена Данко Мария.

Реклама

После осмотра участка хозяйка дома не досчиталась раскладной лестницы и детского велосипеда.

Прибывшая на вызов полиция составила протокол, сняла отпечатки пальцев, а также изъяла записи с ближайших камер наблюдения.

Ограбления

Крым

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама