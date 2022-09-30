Неизвестные ограбили дом певца Данко в Ялте | 360°

Происшествия 30 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

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Неизвестные проникли в дом певца Данко, который два года назад вместе с женой и ребенком переехал в Ялту. Об этом написал сайт kp.ru.

В момент ограбления самого артиста дома не было. Сейчас он находится в гастрольном туре с «Дискотекой девяностых».

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«Все случилось утром, пока я крепко спала. Дело в том, что у нас идет стройка — достраивается нижний этаж. И я привыкла, что с самого утра рабочие уже на месте. Сегодня я вышла из дома, смотрю — ворота открыты. Подумала, наверное, строители куда-то отошли ненадолго. А их, оказывается, еще не было — приехали только через час», — рассказала жена Данко Мария.

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После осмотра участка хозяйка дома не досчиталась раскладной лестницы и детского велосипеда.

Прибывшая на вызов полиция составила протокол, сняла отпечатки пальцев, а также изъяла записи с ближайших камер наблюдения.

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