Неизвестные ограбили бизнесмена на 8 млн рублей в Уссурийске

Злоумышленники украли у бизнесмена восемь миллионов рублей и угнали иномарку Lexus LX470.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом пальца и ушибы головы. Двое его сотрудников получили химический ожог глаз.

Воров ищут, против них возбудили уголовное дело, сообщила радиостанция «Говорит Москва».