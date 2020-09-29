29 сентября 2020, 14:45
Неизвестные ограбили бизнесмена на 8 млн рублей в Уссурийске
Трое неизвестных с газовыми баллончиками и пистолетом залезли в частный дом в селе Борисовка в Уссурийске. Они напали на 66-летнего предпринимателя, а также на троих его работников. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Злоумышленники украли у бизнесмена восемь миллионов рублей и угнали иномарку Lexus LX470.
Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом пальца и ушибы головы. Двое его сотрудников получили химический ожог глаз.
Воров ищут, против них возбудили уголовное дело, сообщила радиостанция «Говорит Москва».