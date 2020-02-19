19 февраля 2020, 13:24
Неизвестные ограбили банкомат на 4,5 миллиона рублей
В ночь на 18 февраля два злоумышленника проникли в банк и украли 4,5 миллиона рублей из банкомата. Инцидент произошел на северо-западе Москвы. Об этом сообщил сайт Рен ТВ.
Предполагается, что неизвестные отжали входную дверь дополнительного офиса банка и проникли внутрь. Преступники взломали банкомат и достали из него кассеты с денежными средствами. После содеянного они скрылись с места происшествия.
По информации «Русской планеты», полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».