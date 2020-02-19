Неизвестные ограбили банкомат на 4,5 миллиона рублей

Предполагается, что неизвестные отжали входную дверь дополнительного офиса банка и проникли внутрь. Преступники взломали банкомат и достали из него кассеты с денежными средствами. После содеянного они скрылись с места происшествия.

По информации «Русской планеты», полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».