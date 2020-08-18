Неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии

В сообщении указано, что сам министр при обстреле автомобиля не пострадал. После происшествия в республике объявлен план «Перехват».

Атака на служебный автомобиль Наниева произошла в Цхинвале около 22:30 вечера, рассказал собеседник издания. На месте преступления работают правоохранители.

Накануне в Ингушетии недалеко от села Галашки неизвестные обстреляли силовиков в тот момент, когда они осматривали схрон с оружием. По предварительным данным, атаку совершила группа из нескольких человек. О пострадавших пока не сообщается.