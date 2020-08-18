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    18 августа 2020, 03:08

    Неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии

    Валерия Шафирко

    Неизвестные обстреляли служебный автомобиль главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева, сообщил Sputnik Южная Осетия со ссылкой на представителя республиканского министерства внутренних дел.

    В сообщении указано, что сам министр при обстреле автомобиля не пострадал. После происшествия в республике объявлен план «Перехват».

    Атака на служебный автомобиль Наниева произошла в Цхинвале около 22:30 вечера, рассказал собеседник издания. На месте преступления работают правоохранители.

    Накануне в Ингушетии недалеко от села Галашки неизвестные обстреляли силовиков в тот момент, когда они осматривали схрон с оружием. По предварительным данным, атаку совершила группа из нескольких человек. О пострадавших пока не сообщается.

    Новости SMI.FM