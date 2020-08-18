18 августа 2020, 03:08
Неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии
Неизвестные обстреляли служебный автомобиль главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева, сообщил Sputnik Южная Осетия со ссылкой на представителя республиканского министерства внутренних дел.
В сообщении указано, что сам министр при обстреле автомобиля не пострадал. После происшествия в республике объявлен план «Перехват».
Атака на служебный автомобиль Наниева произошла в Цхинвале около 22:30 вечера, рассказал собеседник издания. На месте преступления работают правоохранители.
Накануне в Ингушетии недалеко от села Галашки неизвестные обстреляли силовиков в тот момент, когда они осматривали схрон с оружием. По предварительным данным, атаку совершила группа из нескольких человек. О пострадавших пока не сообщается.