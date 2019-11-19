Неизвестные обстреляли театральную студию для детей-аутистов

«Окна у нас очень большие, наверное, поэтому они такие привлекательные. Стреляют явно из пневматики, потому что дырочки получаются маленькие и очень аккуратные. Однажды стекло разбилось — пришлось менять стеклопакет», — отметила руководитель проекта.

Клещева считает, что стреляют скорее всего из гимназии № 5.

«Дальше находится [элитный жилой комплекс] „Тихвинъ“, разве что оттуда кто-то постреливает, но я все-таки думаю, что кто-то из школьников балуется. Последнюю дырку заметили на прошлой неделе», — пояснила Клещева.

В настоящее время стрелок не найден.

Изданию не удалось взять комментарий у директора гимназии № 5 Галины Паньковой. Управление образования Екатеринбурга отказалось от комментариев по данному вопросу.

Правоохранительные органы Екатеринбурга проведут проверку.

«На место для проверки информации направлен участковый уполномоченный полиции», — заявила пресс-группа Управления МВД по Екатеринбургу.