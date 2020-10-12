Неизвестные обстреляли полицейский наряд рядом с дагестанским селом

В Дагестане неизвестные напали на наряд Госавтоинспекции. По полицейским открыли огонь из автомобиля, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло в Кизилюртовском районе республики, недалеко от села Стальск. По сотрудникам ГАИ начали стрелять из Hyundai Accent.

Ответным огнем полицейские уничтожили двух стрелявших. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.

Подробности случившегося не приводятся.

В Приморье сборщиков конопли решили расстрелять обнаруживших их полицейских. Одного из нападавших убили в перестрелке. Второй скрылся, но его быстро нашли и задержали.