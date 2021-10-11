Неизвестные обстреляли автомобиль в центре Москвы и ранили водителя

Трое неизвестных обстреляли автомобиль в центре Москвы и ранили водителя, а затем скрылись. Об инциденте на Ленинском проспекте сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Неизвестные начали стрелять 10 октября, в 20:43, по адресу: Ленинский проспект, дом 7а. Водитель автомобиля рассказал полицейским, что мужчин было трое — они подошли к машине и стали требовать выйти из нее. Затем один из них достал оружие и начал стрелять. Полицейские предполагают, что это мог быть пневматический пистолет.

Нарушитель выстрелил несколько раз. Он разбил переднее стекло автомобиля и повредил мужчине руку и нос, рассказали в пресс-службе. Потерпевшему пришлось оставить средство передвижения и убежать — он направился в сторону метро «Октябрьская», после чего добрался до отдела полиции и все рассказал. Сразу после этого сотрудники МВД начали проводить проверку.