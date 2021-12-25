Неизвестные обстреляли автомобиль с ребенком внутри в Казани

Автомобиль, внутри которого находился ребенок, обстреляли неизвестные в Казани. Все произошло возле одного из торговых центров города, сообщили ТАСС в отделе информации МВД по Татарстану.

До этого региональные СМИ, ссылаясь на источник, сообщили, о произошедшей у ТЦ на Оренбургском тракте стрельбе. В результате происшествия пострадал ребенок.

«Факт такой был. Из чего стреляли, мы пока не знаем, на месте работают сотрудники [полиции]. Была информация, что пострадал ребенок, сейчас с ним все в порядке», — отметил представитель отдела информации МВД по Татарстану.

Предварительно, как пояснил собеседник агентства, в ребенка могли попасть осколки стекла.

В сентябре житель Сочи выстрелил из травматического пистолета в воздух в городском торговом центре «Моремолл». Причиной его поведения стал конфликт на бытовой почве. Стрелявший и его оппонент были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции.