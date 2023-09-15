Происшествия 15 сентября 2023, 03:15 Неизвестные обстреляли автобусы с пассажирами в Ярославле МВД: хулиганы открыли стрельбу по автобусам в Ярославле Freepik

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Неизвестные устроили стрельбу по автобусам в Дзержинском районе Ярославля. Они открыли огонь на улице Бабича, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального МВД.

«Злоумышленники использовали неустановленный предмет, используемый в качестве оружия, для производства выстрелов в направлении автобусов общественного транспорта», — указали в сообщении.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным прокуратуры области, в ходе стрельбы никто из пассажиров транспортных средств не пострадал, однако повредились автобусы.

Ход и результаты расследования взял под свой контроль прокурор Ярославской области Александр Лоренц. Преступников объявили в розыск.

Ранее два посетителя устроили драку в кафе в Электростали, которая закончилась стрельбой. В результате один мужчина получил смертельное ранение.