Неизвестные обокрали склад в Германии: похищено 50 тысяч медицинских масок

Кража произошла в Кельне. Полицейские предписали проверить все запасы необходимых средств защиты, предназначенных для больниц и служб скорой помощи.

Предполагается, что налет совершен из-за нехватки масок во время распространения коронавируса, сообщил сайт «Русская планета».

Это не первый подобный случай. Ранее похожая кража была совершена в Марселе. Там в начале марта украли порядка 2000 хирургических масок.