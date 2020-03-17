17 марта 2020, 19:04
Неизвестные обокрали склад в Германии: похищено 50 тысяч медицинских масок
Неизвестные вломились на склад в Германии. Они похитили оттуда 50 тысяч медицинских масок. Об этом написало РИА «Новости».
Кража произошла в Кельне. Полицейские предписали проверить все запасы необходимых средств защиты, предназначенных для больниц и служб скорой помощи.
Предполагается, что налет совершен из-за нехватки масок во время распространения коронавируса, сообщил сайт «Русская планета».
Это не первый подобный случай. Ранее похожая кража была совершена в Марселе. Там в начале марта украли порядка 2000 хирургических масок.