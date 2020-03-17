    17 марта 2020, 19:04

    Неизвестные обокрали склад в Германии: похищено 50 тысяч медицинских масок

    Анастасия Кременчугская

    Неизвестные вломились на склад в Германии. Они похитили оттуда 50 тысяч медицинских масок. Об этом написало РИА «Новости».

    Кража произошла в Кельне. Полицейские предписали проверить все запасы необходимых средств защиты, предназначенных для больниц и служб скорой помощи.

    Предполагается, что налет совершен из-за нехватки масок во время распространения коронавируса, сообщил сайт «Русская планета».

    Это не первый подобный случай. Ранее похожая кража была совершена в Марселе. Там в начале марта украли порядка 2000 хирургических масок.