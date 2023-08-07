Происшествия 07 августа 2023, 12:06 Неизвестные обокрали прилетевшую из Казахстана в Москву модель Shot: у начинающей модели украли гонорар по дороге из Астаны в Москву Фото: freepik.com

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Начинающая модель стала жертвой воров, когда летела из Астаны в Москву. Девушка лишилась крупной суммы денег по пути домой, об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По данным источника, 25-летняя девушка летала в Астану, где позировала в качестве модели. За работу ей заплатили тысячу долларов. Однако, когда она вернулась домой из Шереметьево и открыла чемодан, то увидела сорванные замки и не нашла полученный гонорар.

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После этого девушка отправилась в правоохранительные органы, чтобы написать заявление о краже денег. Сотрудники полиции разыскивают причастных к преступлению. Все обстоятельства кражи устанавливают.

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