07 августа 2023, 12:06
Неизвестные обокрали прилетевшую из Казахстана в Москву модель
Shot: у начинающей модели украли гонорар по дороге из Астаны в Москву
Начинающая модель стала жертвой воров, когда летела из Астаны в Москву. Девушка лишилась крупной суммы денег по пути домой, об этом сообщили в Telegram-канале Shot.
По данным источника, 25-летняя девушка летала в Астану, где позировала в качестве модели. За работу ей заплатили тысячу долларов. Однако, когда она вернулась домой из Шереметьево и открыла чемодан, то увидела сорванные замки и не нашла полученный гонорар.
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После этого девушка отправилась в правоохранительные органы, чтобы написать заявление о краже денег. Сотрудники полиции разыскивают причастных к преступлению. Все обстоятельства кражи устанавливают.
Ранее мужчина из Нигерии обчистил съемную квартиру в Москве на семь миллионов рублей. Он вынес из жилища десяток сумок Louis Vuitton, подвески Tiffany с бриллиантами, серьги, четыре золотых кольца, два iPad, iPhone 8, наушники Apple, а также дорогой парфюм.
Кражи
Москва 2023
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