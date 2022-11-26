Происшествия 26 ноября 2022, 22:18 Неизвестные обокрали ювелирную мастерскую на миллион рублей в Балашихе Baza: неизвестные вынесли украшения из ювелирной мастерской на миллион рублей в Балашихе freepik

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Трое неизвестных проникли в ювелирную мастерскую в Балашихе и украли оттуда украшения на миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным паблика, кража произошла в ночь на 25 ноября на шоссе Энтузиастов в Балашихе. Неизвестные открыли пластиковое окно в подвальном помещении. Один из них пробрался в ювелирную мастерскую и выкрал оттуда украшения. Он засунул «добычу» в сумку подельника.

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В этот момент в помещении сработала сигнализация. Владелец точки получил уведомление о проникновении. Однако злоумышленников не удалось поймать. Хозяин мастерской не досчитался украшений на миллион рублей. Грабителей ищут, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Подобная история случилась в Уфе. Ювелирный салон недосчитался товаров на 14 миллионов рублей. После этого пропала 22-летняя старшая продавщица. Предположительно, она задержалась на работе допоздна. Когда все сотрудники разошлись по домам, женщина сложила ювелирные украшения в картонные коробки и отправилась к себе на съемную квартиру. Подозреваемую объявили в розыск и завели уголовное дело.