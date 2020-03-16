Неизвестные обокрали галерею в Оксфорде

Сообщается, что были украдены три картины. «Солдат верхом на лошади» Антониса Ван Дейка (1616), «Скалистое побережье» Сальватора Розы (конец 1640-х), а также «Пьющий мальчик» Аннибале Карраччи (1580).

Преступников все еще разыскивают.