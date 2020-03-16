16 марта 2020, 11:30
Неизвестные обокрали галерею в Оксфорде
В Оксфорде произошло ограбление. Неизвестные украли из картинной галереи Крайстчерча несколько старинных полотен. Общая стоимость картин достигает нескольких миллионов фунтов. Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на The Telegraph.
Сообщается, что были украдены три картины. «Солдат верхом на лошади» Антониса Ван Дейка (1616), «Скалистое побережье» Сальватора Розы (конец 1640-х), а также «Пьющий мальчик» Аннибале Карраччи (1580).
Преступников все еще разыскивают.