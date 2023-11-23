Происшествия 23 ноября 2023, 11:02 Неизвестные обманным путем забрали у жителя Нижнего Новгорода более 8 млн рублей

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В Нижнем Новгороде в полицейский участок обратился 65-летний местный житель, который рассказал, что из-за действий мошенников лишился 8,7 миллиона рублей. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мужчине позвонил якобы сотрудник банка и предложил открыть накопительный счет. Тот согласился продать две квартиры, взять несколько кредитов, и в течение двух лет он переводил деньги злоумышленникам.

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По факту случившегося заведено уголовное дело «Мошенничество в крупном размере».