Двухгодовалая девочка получила ожог глаз во время катания на горке. Это произошло из-за того, что кто-то облил горку хлоркой.

Случай произошел вечером 4 октября на улице Штурвальной. Ребенка госпитализировали. После случившегося родители стали дежурить около горки, чтобы не допустить туда других детей. Об этом написал «МК».

На месте ЧП организовали поиски. Около одной из урн нашли пятилитровую емкость из-под химической жидкости. По факту случившегося начато расследование.