Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили руководству нескольких вокзалов Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных органах.

Речь идет о Белорусском, Киевском, Казанском, Ленинградском, Павелецком и Савеловском вокзалах.

Суды и школы эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва Подробнее

Ранее стало известно, что подобные угрозы получил ряд столичных школ и судов. Так, эвакуация прошла в Дорогомиловском, Коптевском, Кунцевском, Кузьминском, Никулинском, Щербинском, Хамовническом, Хорошевском, Чертановском судах.

Также источник «360» заявил, что эвакуация состоялась в школах ЦАО, СВАО, ЮЗАО и ЗАО. В частности, речь шла об учебных заведениях на Новослободской и Таллинской улицах, Мичуринском проспекте, в Зеленограде.

По предварительным данным, анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило и в детскую инфекционную больницу на севере Москвы. Здание проверили сотрудники экстренных служб и кинологи.

Звонки с угрозами минирования начали поступать в различные учреждения по всей России 28 ноября. Все угрозы оказались ложными.