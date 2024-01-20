Происшествия 20 января 2024, 20:49 Неизвестные напали на тренера клуба КХЛ в Нижнекамске Тренеру «Нефтехимика» Леонтьеву наложили два шва после уличного нападения РИА «Новости»

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Главный тренер хоккейного «Нефтехимика» Олег Леонтьев пострадал от рук неизвестных в Нижнекамске. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По данным издания, преступление произошло утром 20 января. Неизвестный молодой человек толкнул Леонтьева и ударил его по голове.

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Тренеру понадобилась помощь медиков, ему наложили два шва. После этого Леонтьев обратился с заявлением в полицию.

В беседе с ТАСС тренер клуба КХЛ поделился подробностями нападения. По словам пострадавшего, он шел по тропинке и в этот момент его толкнули трое юношей.

«Я спрашиваю: „Ты что делаешь?“ В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня. Я спрашиваю: „Ты знаешь, кто я?“ Он меня узнает, те двое тоже узнали, тот убежал, те — за ним», — отметил Леонтьев.

Олег Леонтьев работает в «Нефтехимике» с 2021 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги команда набрала 53 очка и заняла восьмое место в Восточной конференции.

В декабре члена сборной России по гребле и тренера олимпийского резерва Никаэля Бикуа-Мфантсе избили на вечеринке в Москве.