11 сентября 2020, 15:10
Неизвестные напали на главу района Челябинской области
Юрий Лысяков, глава Кусинского района Челябинской области, подал заявление в полицию о том, что на него напали. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По словам Лысякова, нападение было завершено возле администрации. Неизвестный избил его, после чего проехался по его ноге на автомобиле. Сейчас глава района дает показания полицейским. Об этом написало RNS.
Отмечается, что пострадавший обвиняет в нападении местного кандидата в депутаты. Проводится проверка.