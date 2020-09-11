Неизвестные напали на главу района Челябинской области

По словам Лысякова, нападение было завершено возле администрации. Неизвестный избил его, после чего проехался по его ноге на автомобиле. Сейчас глава района дает показания полицейским. Об этом написало RNS.

Отмечается, что пострадавший обвиняет в нападении местного кандидата в депутаты. Проводится проверка.