31 декабря 2019, 11:13
Неизвестные напали на артиста балета в Санкт-Петербурге
В ночь на 30 декабря петербургского артиста балета Театра музыкальной комедии избили и ограбили в Невском районе города. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник.
Известно, что злоумышленники напали на артиста в 00:30 на улице Кржижановского. Двое неизвестных избили его, а затем забрали смартфон iPhone 7.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.
Потерпевшего доставили в Александровскую больницу.