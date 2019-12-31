    31 декабря 2019, 11:13

    Неизвестные напали на артиста балета в Санкт-Петербурге

    Ольга Ситникова

    В ночь на 30 декабря петербургского артиста балета Театра музыкальной комедии избили и ограбили в Невском районе города. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник.

    Известно, что злоумышленники напали на артиста в 00:30 на улице Кржижановского. Двое неизвестных избили его, а затем забрали смартфон iPhone 7.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.

    Потерпевшего доставили в Александровскую больницу.