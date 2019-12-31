Неизвестные напали на артиста балета в Санкт-Петербурге

Известно, что злоумышленники напали на артиста в 00:30 на улице Кржижановского. Двое неизвестных избили его, а затем забрали смартфон iPhone 7.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.

Потерпевшего доставили в Александровскую больницу.