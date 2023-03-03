Происшествия 03 марта 2023, 10:59 Неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину в Ростове-на-Дону

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Случай с похищением мужчины произошел накануне на улице Журавлева в Ростове-на-Дону. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на соцсеть «ВКонтакте».

Неизвестные напали на мужчину на глазах у прохожих и посадили его в автомобиль Renault. Он просил помощи и говорил, что его убьют.

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«Нападавшие потребовали не вмешиваться и скрылись с мужчиной в неизвестном направлении», — говорится в многочисленных сообщениях очевидцев.

Другой информации о произошедшем нет. Проводится проверка.