03 марта 2023, 10:59
Неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину в Ростове-на-Дону
Случай с похищением мужчины произошел накануне на улице Журавлева в Ростове-на-Дону. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на соцсеть «ВКонтакте».
Неизвестные напали на мужчину на глазах у прохожих и посадили его в автомобиль Renault. Он просил помощи и говорил, что его убьют.
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«Нападавшие потребовали не вмешиваться и скрылись с мужчиной в неизвестном направлении», — говорится в многочисленных сообщениях очевидцев.
Другой информации о произошедшем нет. Проводится проверка.
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