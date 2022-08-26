Неизвестные избили жителя Петербурга, забрав у него цепь с крестом

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту избиения и ограбления местного жителя. Об этом написал сайт «Патрульный Петербурга» со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел 25 августа на проспекте Энгельса в Выборгском районе города. Неизвестные избили прохожего, сорвали с него цепочку из металла желтого цвета и скрылись в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организованный грабеж». В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленников.