26 августа 2022, 10:38
Неизвестные избили жителя Петербурга, забрав у него цепь с крестом
Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту избиения и ограбления местного жителя. Об этом написал сайт «Патрульный Петербурга» со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошел 25 августа на проспекте Энгельса в Выборгском районе города. Неизвестные избили прохожего, сорвали с него цепочку из металла желтого цвета и скрылись в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организованный грабеж». В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленников.