Неизвестные напали на водителя микроавтобуса в Ингушетии и избили его. В момент драки в салоне находились дети. О происшествии сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Журналистам информагентства о случившемся рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, желающие «наказать» водителя не знали о том, что он перевозил детей. А причиной для такого их поведения стала ссора между двумя семьями.

Также собеседник ТАСС уточнил, что дети не пострадали, и жизни самого водителя ничего не угрожает. Сейчас полицейские начали искать зачинщиков.

В пресс-службе МВД по республике нападение подтвердили, подчеркнув, что сейчас перед полицейскими поставлена задача выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее на одной из дорог в Ингушетии произошло столкновение грузовика с легковой машиной. Тогда в аварии пострадали восемь детей, и погибли два человека — женщина с новорожденным ребенком. Все пострадавшие перемещались на легковом автомобиле, который, предположительно, выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ».