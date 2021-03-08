Неизвестные избили посетителей новосибирского бара стульями. Видео

Вечеринка в новосибирском баре «Путч» закончилась дракой. Неизвестные ворвались в заведение, начали кидать стулья и цветочные горшки. По данным очевидцев, пострадали парень и девушка.

Одна из пострадавших рассказала на своей странице в Instagram, что пришла в бар на розыгрыш татуировки.

«Но я оказалась настолько удачлива, что дважды получила по голове от человека в два раза превышающего мою весовую категорию. Я поистине не понимаю, почему этот обделенный интеллектом человек выбрал мишенью именно хрупкую девушку и кинул мне в лицо стеклянный стакан», — возмутилась пострадавшая.

Она отметила, что от удара у нее пошла кровь, но на это мужчина, по ее словам, ударил ее стулом по затылку и плечу. В результате она потеряла сознание. Об остальном девушка знает только с видеокамер и по рассказам врачей местной больницы.

По словам пострадавшей, когда приехали полицейские, злоумышленников уже не было. Пока их не удалось найти. Некоторые СМИ сообщили, что мужчины уехали на машине без госномеров.

По данным сайта «Московский комсомолец», полиция занимается розыском злоумышленников. Посетители бара отметили, что один из нападавших в состоянии алкогольного опьянения угрожал до этого всем ножом. Его удалось вывести на улицу. Но после он вернулся с подмогой и начал громить все, что попадалось на пути. В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем можно разглядеть агрессивное поведение молодых людей. В отдыхающих летело все, что бьется. Также слышны крики.