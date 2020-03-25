Неизвестные избили мужчину ногами, чтобы отобрать две бутылки водки и 200 рублей

Сотрудники полиции уточнили, что злоумышленники атаковали местного жителя в подъезде дома. Неизвестные били потерпевшего ногами по голове, затем решили отобрать у него две бутылки водки и 200 рублей. После они скрылись с места происшествия.

Одного подозреваемого обнаружили в день преступления. Правоохранители задержали 17-летнего юношу. Сейчас разыскивают его сообщника. Возбуждено уголовное дело.