25 марта 2020, 10:56
Неизвестные избили мужчину ногами, чтобы отобрать две бутылки водки и 200 рублей
В Санкт-Петербурге два молодых человека избили 50-летнего мужчину, чтобы забрать у него две бутылки водки и 200 рублей. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции уточнили, что злоумышленники атаковали местного жителя в подъезде дома. Неизвестные били потерпевшего ногами по голове, затем решили отобрать у него две бутылки водки и 200 рублей. После они скрылись с места происшествия.
Одного подозреваемого обнаружили в день преступления. Правоохранители задержали 17-летнего юношу. Сейчас разыскивают его сообщника. Возбуждено уголовное дело.