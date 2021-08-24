Неизвестные избили молодую пару в Новосибирске

Неизвестные избили парня и девушку в Ключ-Камышенском плато в Новосибирске. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным телеканала «Царьград», пострадавшая рассказала, что они хотели посмотреть на звезды в телескоп. Но внезапно появилась компания из шести человек на машине.

«На меня дважды наехали на машине, повалили на землю меня и моего парня и начали избивать. Угрожали пистолетом и требовали отдать сотовые телефоны», — рассказала девушка.

Пострадавшая уточнила, что незнакомцы уехали, когда она стала громко кричать. Девушка предполагает, что это были закладчики.