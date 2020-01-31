Неизвестные избили и ограбили курьера в Санкт-Петербурге

Пострадавший привез в поселок Горелово мобильные телефоны. Неожиданно трое неизвестных мужчин распылили курьеру в лицо слезоточивый газ, повалили его на землю и стали угрожать ножом. Нападавшие забрали у потерпевшего два дорогих гаджета. Позже он обнаружил, что из его машины пропало еще 11 смартфонов.

Неизвестные прибыли на место преступления на автомобиле Audi.