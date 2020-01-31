31 января 2020, 13:36
Неизвестные избили и ограбили курьера в Санкт-Петербурге
Три неизвестных атаковали гражданина Узбекистана, который работает курьером в Санкт-Петербурге. Его избили, угрожали ножом и обокрали. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавший привез в поселок Горелово мобильные телефоны. Неожиданно трое неизвестных мужчин распылили курьеру в лицо слезоточивый газ, повалили его на землю и стали угрожать ножом. Нападавшие забрали у потерпевшего два дорогих гаджета. Позже он обнаружил, что из его машины пропало еще 11 смартфонов.
Неизвестные прибыли на место преступления на автомобиле Audi.