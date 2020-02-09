Неизвестные избили двух таджиков в Сергиевом-Посаде

Минувшая ночь в Сергиевом-Посаде прошла буйно. Группа неизвестных около кафе «Звездочка» сначала обстреляла иномарку, в которой находились двое граждан Таджикистана. После этого хулиганы вытащили водителя и пассажира из салона и жестоко избили.

Как сообщил «Московский комсомолец», нападавшие использовали не только кулаки, но и ножи. Пострадавших в тяжелом состоянии увезли в местную больницу. Хулиганы еще до приезда полиции успели разбежаться. По данным издания, правоохранители не исключили, что активизировалась банда националистов. В пресс-службе подмосковного главка МВД «360» подтвердили, что минувшей ночью на улице Институтской был конфликт, в котором пострадали двое мужчин. В данный момент полицейские проводят проверку и устанавливают личности всех участников инцидента.