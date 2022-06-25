СМИ: неизвестные избили бизнесмена Арагунова в Москве

Основатель медиакомпании Gameland Дмитрий Арагунов подвергся нападению в центре Москвы. Его избили, сообщил Telegram-канал «112».

Происшествия случилось 26 мая, когда Арагунов шел с дочкой в районе Фрунзенской набережной. Двое неизвестных напали на него и избили.

Арагунов смог дать отпор, после чего злоумышленники убежали. В итоге у мужчины зафиксировали травму головы, ушибы, перелом носа и лицевого скелета. Возбуждено уголовное дело.