25 марта 2020, 10:49
Неизвестные бросили гранату в окно квартиры
Неизвестные пытались разбить окно квартиры жительницы Выборгского района Ленинградской области. Полицейские нашли внутри предмет, похожий на гранату. Об этом написало ИА Nation News.
Полицейские прибыли в квартиру на улицу Большая Каменная и обнаружили на кухне разбитое окно. На полу лежал предмет, похожий на гранату РГД-5.
Специалисты установили, что снаряд является учебным. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников.