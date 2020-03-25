Неизвестные бросили гранату в окно квартиры

Полицейские прибыли в квартиру на улицу Большая Каменная и обнаружили на кухне разбитое окно. На полу лежал предмет, похожий на гранату РГД-5.

Специалисты установили, что снаряд является учебным. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников.