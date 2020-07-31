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    31 июля 2020, 17:13

    Неизвестные атаковали торговый центр в Германии

    Алена Макаренко

    Неизвестные напали на торговый центр в Берлине. О происшествии написала в Twitter местная полиция.

    По предварительным данным, в результате атаки пострадали люди.

    По информации правоохранителей Берлина, ТЦ расположен на Герман-плац в районе Нойкельн. Полицейские уже прибыли на место ЧП.

    Согласно одной из версий, злоумышленники хотели совершить вооруженное ограбление, распылив при этом неизвестный газ.

    Пострадали восемь человек. У торгового центра работают пожарные, сообщило радио Sputnik. По неподтвержденным данным, неизвестные хотели напасть на инкассаторов.

    Новости SMI.FM