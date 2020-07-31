Неизвестные атаковали торговый центр в Германии

Неизвестные напали на торговый центр в Берлине. О происшествии написала в Twitter местная полиция.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали люди.

По информации правоохранителей Берлина, ТЦ расположен на Герман-плац в районе Нойкельн. Полицейские уже прибыли на место ЧП.

Согласно одной из версий, злоумышленники хотели совершить вооруженное ограбление, распылив при этом неизвестный газ.

Пострадали восемь человек. У торгового центра работают пожарные, сообщило радио Sputnik. По неподтвержденным данным, неизвестные хотели напасть на инкассаторов.